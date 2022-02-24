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Гостомель під Києвом обстрілюють із гелікоптерів – ЗСУ збили 2 вертольоти

Олена РощінаЧетвер, 24 лютого 2022, 13:02
Фото з Гостомеля, надане УП

Росіяни з гелікоптерів обстрілюють Гостомель під Києвом, де розташоване летовище держпідприємства "Антонов".

Джерело: очевидці подій, ДСНС та МВС, Сухопутні війська ЗСУ

Деталі: Некеровані авіаційні ракети спричиняють пожежі, які бачать місцеві жителі.

Рятувальники повідомляють, що здійснюється спроба захопити міжнародний аеропорт "Антонов" смт Гостомель, особовий склад 30-ї Державної пожежно-рятувальної частини евакуйовано в укриття.

У Збройних силах повідомили, що ЗСУ збили 2 ворожих гелікоптери біля Гостомеля.

Спершу радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що "ППО України збили 3 вертольоти російських ворогів біля аеропорту Гостомель".

Місцеві кажуть, що пролетіло більше 20 гелікоптерів. 

"Українська правда" отримала фотографії та відео від очевидців із місця подій.

 
 

Незадовго до цього росіяни двома ракетами завдали удар по місту Бровари під Києвом – обстріляні дві військові частини, 6 людей загинуло, 12 поранені.

УП, оновлено
Теми: війнаКиївська областьКиїв
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