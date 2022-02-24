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Гостомель под Киевом обстреливают с вертолетов – ВСУ сбили 2 вертолета

Елена РощинаЧетверг, 24 февраля 2022, 12:02
Гостомель под Киевом обстреливают с вертолетов – ВСУ сбили 2 вертолета
Фото из Гостомеля, предоставленное УП

Россияне с вертолетов обстреливают Гостомель под Киевом, где расположен аэродром госпредприятия "Антонов".

Источник: очевидцы событий, ГСЧС и МВД, Сухопутные войска ВСУ

Детали: Неуправляемые авиационные ракеты приводят к пожарам, которые видят местные жители.

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Спасатели сообщают, что происходит попытка захватить международный аэропорт "Антонов" пгт Гостомель, личный состав 30-й Государственной пожарно-спасательной части эвакуирован в укрытие.

В Вооруженных силах сообщили, что ВСУ сбили 2 вражеских вертолета возле Гостомеля.

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Сперва советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что "ПВО Украины сбили 3 вертолета российских врагов возле аэропорта Гостомель".

Местные говорят, что пролетело более 20 вертолетов.

"Украинская правда" получила фото и видео от очевидцев с места событий. 

 
 

Незадолго до этого россияне двумя ракетами нанесли удар по городу Бровары под Киевом – обстреляны две воинские части, 6 человек погибли, 12 ранены.

УП, обновлено
Темы: войнаКиевская областьКиев
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