У НАТО провели зустріч через агресію РФ, висунули звинувачення також до Білорусі

У четвер відбулося екстрене засідання Північноатлантичної ради – керівного органу НАТО – через російську агресію проти України.

Про це йдеться у заяві Альянсу, що є в розпорядження "Європейської правди".

НАТО підтвердив, що вважає російську агресіє неспровокованою та безпідставною, а також що вона є грубим порушенням міжнародного права, включно із Хартією ООН, Гельсинським заключним актом тощо. "Це – акт агресії проти незалежної мирної країни", – йдеться у заяві Альянсу.

"Ми засуджуємо жахливу російську атаку у найсильнішій формі... Наші думки – із вбитими та пораненими, а також із людьми України. Ми також засуджуємо Білорусь, яка зробила цей напад можливим", – заявив Альянс.

"Ми підтримуємо українців, демократично обраного президента, парламент та уряд. Ми завжди будемо зберігати повну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України у її міжнародно-визнаних кордонах, включаючи територіальні води", – йдеться у рішенні.

Також держави Альянсу підтвердили твердий намір виконувати своє зобов’язання із захисту інших членів НАТО у відповідності до ст.5 Вашингтонського договору.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

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