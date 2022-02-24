В НАТО провели встречу из-за агрессии РФ, выдвинули обвинения также к Беларуси

В четверг состоялось экстренное заседание Североатлантического совета – руководящего органа НАТО – из-за российской агрессии против Украины.

Об этом говорится в заявлении Альянса, которым располагает "Европейская правда".

НАТО подтвердил, что считает российскую агрессию непровоцированной и безосновательной, а также грубым нарушением международного права, включая Хартию ООН, Хельсинкский заключительный акт и т.д. "Это – акт агрессии против независимой мирной страны", – говорится в заявлении Альянса.

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"Мы осуждаем ужасную российскую атаку в сильнейшей форме... Наши мысли – с убитыми и ранеными, а также с людьми Украины. Мы также осуждаем Беларусь, которая сделала это нападение возможным", – заявил Альянс.

"Мы поддерживаем украинцев, демократически избранного президента, парламент и правительство. Мы всегда будем сохранять полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах, включая территориальные воды", – говорится в решении.

Также государства-члены НАТО подтвердили твердое намерение выполнять свои обязательства по защите других членов НАТО в соответствии со ст.5 Вашингтонского договора.

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