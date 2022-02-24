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Резніков: Ворог зазнав втрат, а ми спростили вступ до тероборони

Олена РощінаЧетвер, 24 лютого 2022, 12:55

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські війська, які атакують Україну, вже зазнали чималих втрат, а українська влада спростила процедуру вступу до сил територіальної оборони. 

Джерело: відеозвернення Резнікова, Міноборони 

Пряма мова: "План ворога зламати нас не спрацював: Україна б'ється – і б'ється успішно. Збройні сили України нанесли окупантам відчутні втрати. Сьогодні десятки, якщо не сотні трун із ворогами поїдуть назад до Росії. 

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На сході лінію оборони ми втримали. Ворога відкинуто. Окупанти вже втратили 6 літаків (станом на момент публікації уже 7 – ред.), 2 гелікоптери, 5 танків". 

Деталі: Міністр зазначив, що всі сили України тримають оборону на різних напрямках, а центральна влада мобілізує підтримку міжнародних партнерів. 

Резніков мав розмови з міністрами оборони Великої Британії, Литви, Туреччини, іншими партнерами. 

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"У нас буде більше зброї, більше засобів захисту. Але головний наш захист – наша армія і наш народ", – сказав міністр.

Пряма мова: "Закликаю усіх, хто готовий тримати зброю, вступати до сил територіальної оборони. Ми спростили усі процедури. Беріть тільки паспорт – більше нічого не потрібно. Даємо зброю патріотам, які без вагань готові застосувати її проти ворога".

Деталі: У першу чергу, допомога потрібна у Харкові, Києві, Запоріжжі, Херсоні, Миколаєві, Одесі, Сумах, Чернігові, Житомирі, Сумах, Рівному, на Донеччині та Луганщині.

Теми: війнаМіноборониРезніковРосія
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