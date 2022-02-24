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Резніков: Ворог зазнав втрат, а ми спростили вступ до тероборони

Олена РощінаЧетвер, 24 лютого 2022, 13:55

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російські війська, які атакують Україну, вже зазнали чималих втрат, а українська влада спростила процедуру вступу до сил територіальної оборони. 

Джерело: відеозвернення Резнікова, Міноборони 

Пряма мова: "План ворога зламати нас не спрацював: Україна б'ється – і б'ється успішно. Збройні сили України нанесли окупантам відчутні втрати. Сьогодні десятки, якщо не сотні трун із ворогами поїдуть назад до Росії. 

На сході лінію оборони ми втримали. Ворога відкинуто. Окупанти вже втратили 6 літаків (станом на момент публікації уже 7 – ред.), 2 гелікоптери, 5 танків". 

Деталі: Міністр зазначив, що всі сили України тримають оборону на різних напрямках, а центральна влада мобілізує підтримку міжнародних партнерів. 

Резніков мав розмови з міністрами оборони Великої Британії, Литви, Туреччини, іншими партнерами. 

"У нас буде більше зброї, більше засобів захисту. Але головний наш захист – наша армія і наш народ", – сказав міністр.

Пряма мова: "Закликаю усіх, хто готовий тримати зброю, вступати до сил територіальної оборони. Ми спростили усі процедури. Беріть тільки паспорт – більше нічого не потрібно. Даємо зброю патріотам, які без вагань готові застосувати її проти ворога".

Деталі: У першу чергу, допомога потрібна у Харкові, Києві, Запоріжжі, Херсоні, Миколаєві, Одесі, Сумах, Чернігові, Житомирі, Сумах, Рівному, на Донеччині та Луганщині.

Теми: війнаМіноборониРезніковРосія
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