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Резников: Враг понес потери, а мы упростили вступление в терроборону

Елена РощинаЧетверг, 24 февраля 2022, 12:55

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские войска, атакующие Украину, уже понесли немалые потери, а украинские власти упростили процедуру вступления в силы территориальной обороны.

Источник: видеообращение Резникова, Минобороны

Прямая речь: "План врага сломать нас не сработал: Украина бьется – и бьется успешно. Вооруженные силы Украины нанесли оккупантам ощутимые потери. Сегодня десятки, если не сотни гробов с врагами поедут обратно в Россию.

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На востоке линию обороны мы удержали. Враг отброшен. Оккупанты уже потеряли 6 самолетов (по состоянию на момент публикации уже 7 – ред.), 2 вертолета, 5 танков".

Детали: Министр отметил, что все силы Украины держат оборону на разных направлениях, а центральная власть мобилизует поддержку международных партнеров.

Резников беседовал с министрами обороны Великобритании, Литвы, Турции, другими партнерами.

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"У нас будет больше оружия, больше средств защиты. Но главная наша защита – наша армия и наш народ", – сказал министр.

Прямая речь: "Призываю всех, кто готов держать оружие, вступать в силы территориальной обороны. Мы упростили все процедуры. Берите только паспорт – больше ничего не нужно. Даем оружие патриотам, которые без колебаний готовы применить его против врага".

Детали: В первую очередь, помощь нужна в Харькове, Киеве, Запорожье, Херсоне, Николаеве, Одессе, Сумах, Чернигове, Житомире, Сумах, Ровно, Донецкой и Луганской областях.

Темы: войнаМинобороныРезниковРосcия
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