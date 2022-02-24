Генсек НАТО уникнув відповіді щодо надання допомоги Україні, війська не надсилатимуть

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив на спеціальному брифінгу у Брюсселі у зв'язку із нападом Росії на Україну, але так і не дав прямої відповіді на те, чи надасть Альянс військову допомогу.

Про це пише "Європейська правда".

"НАТО підтримує Україну, перебуває у близькій координації з ЄС, а також партнерами по всьому світу, щоб запровадити жорсткі санкції проти РФ. Союзники НАТО також тривалий час надавали практичну підтримку, щоб посилити Збройні сили України", - сказав Столтенберг.

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Генсека прямо запитали, чи планує НАТО надсилати війська на територію України, на що він відповів, "що НАТО буде захищати всіх своїх союзників у випадку нападу, і тому була збільшена присутність у на східних флангах тисячами військових, кораблів і літаків".

Коли його вдруге запитали про те саме, він зазначив, що НАТО намагався завадити конфлікту, попереджаючи про плани Москви і погрожуючи санкціями. "Росія закрила двері для дипломатичного вирішення", - сказав він.

Пізніше Столтенберг додав, що НАТО не має військ на території України і "не планує направляти".

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Столтенберг додав, що Північноатлантичний альянс збирає терміновий саміт по відеозв’язку, щоби ухвалити рішення про подальші дії.

Альянс також активував наперед розроблений план захисту, який спрощує пересування військ, у тому числі сил швидкого реагування, до яких входять також понад 100 літаків та 120 кораблів.

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