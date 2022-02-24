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Генсек НАТО избежал ответа о предоставлении помощи Украине, войска отправлять не будут

"Европейская правда"Четверг, 24 февраля 2022, 13:15
Генсек НАТО избежал ответа о предоставлении помощи Украине, войска отправлять не будут
Столтенберг, фото AFP via Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил на специальном брифинге в Брюсселе в связи с нападением России на Украину, но так и не дал прямого ответа, предоставит ли Альянс военную помощь.

Об этом пишет "Европейская правда".

"НАТО поддерживает Украину, находится в близкой координации с ЕС, а также партнерами по всему миру, чтобы ввести жесткие санкции против РФ. Союзники НАТО также долгое время оказывали практическую поддержку, чтобы усилить Вооруженные силы Украины", - сказал Столтенберг.

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Генсека прямо спросили, планирует ли НАТО отправлять войска на территорию Украины, на что он ответил, "что НАТО будет защищать всех своих союзников в случае нападения, и потому было увеличено присутствие на восточных флангах тысячами военных, кораблей и самолетов".

Когда его во второй раз спросили о том же, он отметил, что НАТО пыталось помешать конфликту, предупреждая о планах Москвы и угрожая санкциями. "Россия закрыла дверь для дипломатического решения", – сказал он.

Позже Столтенберг добавил, что у НАТО нет войск на территории Украины и "не планируется направлять".

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Столтенберг добавил, что Североатлантический альянс собирает срочный саммит по видеосвязи, чтобы принять решение о дальнейших действиях.

Альянс также активировал заранее разработанный план защиты, упрощающий передвижение войск, в том числе сил быстрого реагирования, в которые входят также более 100 самолетов и 120 кораблей.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".

Темы: НАТОвойна
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