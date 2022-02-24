У Зеленського не вірять у готовність Путіна до переговорів: Психологія війни

В Офісі президента України переконані, що президент Росії Володимир Путін не піде на переговори з Володимиром Зеленським і намагається діяти блискавично, аби завдати максимальної шкоди Україні.

Джерело: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк на брифінгу

Пряма мова: "Безумовно, Російська Федерація не йде зараз ні на які розмови – і не буде йти. Вони прийняли для себе фатальне рішення і вони спробують блискавично дограти це рішення, поки їх не примусять понести якусь відповідальність і сісти за стіл переговорів. Вони будуть пробувати за цей час максимально нанести нам шкоду іі якихось своїх цілей досягти…

Що таке психологія війни? Вони хочуть, поки люди знаходяться в шоці, в тому числі росіяни, досягти максимального ефекту від своєї ініціативи. Тому вони будуть максимально відтягувати будь-які можливості переговорів. Це психологія війни. Вони хочуть спричинити нам максимальний урон".

Деталі: Подоляк нагадав, що українська влада неодноразово робила спроби провести переговори з Кремлем й отримати від них пояснення ескалації – але безрезультатно.

Він наголосив, що закиди про український наступ безпідставні. Росія почала перші обстріли о 3:40 ранку, ще до того, як президент РФ Володимир Путін виступив із заявою о 5-й ранку.

"Зараз очевидно, хто є ініціатором і чому Росія не піде на жодні переговори, доки не досягне хоч якихось проміжних результатів", – переконані в Офісі президента України.

Цьому передувало: Речник президента РФ Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін готовий говорити з українським керівництвом, якщо воно готове говорити про його вимоги: нейтральний статус України і відмова від розміщення озброєнь.

Раніше у Кремлі ігнорували заклики Зеленського до прямих переговорів із Путіним: мовляв, незрозуміло, про що говорити. Ані про деокупацію Донбасу, ані про деокупацію Криму Росія говорити не збиралася, змушувала Київ до прямих переговорів зі своїми маріонетками в ОРДЛО і зміни Конституції.