У Зеленского не верят в готовность Путина к переговорам: Психология войны

В Офисе президента Украины убеждены, что президент России Владимир Путин не пойдет на переговоры с Владимиром Зеленским и пытается действовать молниеносно, чтобы нанести максимальный ущерб Украине.

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на брифинге

Прямая речь: "Безусловно, Российская Федерация не идет сейчас ни на какие разговоры – и не будет идти. Они приняли для себя роковое решение и попытаются молниеносно доиграть это решение, пока их не заставят понести какую-то ответственность и сесть за стол переговоров. Они будут пробовать за это время максимально нанести нам вред и каких-то своих целей достичь…

Что такое психология войны? Они хотят, пока люди находятся в шоке, в том числе россияне, добиться максимального эффекта от своей инициативы. Потому они будут максимально оттягивать любые возможности переговоров. Это психология войны. Они хотят нанести нам максимальный ущерб".

Детали: Подоляк напомнил, что украинские власти неоднократно предпринимали попытки провести переговоры с Кремлем и получить от них объяснения эскалации – но безрезультатно.

Он подчеркнул, что упреки об украинском наступлении безосновательны. Россия начала первые обстрелы в 3:40 утра, еще до того, как президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением в 5 утра.

"Сейчас очевидно, кто является инициатором и почему Россия не пойдет ни на какие переговоры, пока не достигнет хотя бы каких-либо промежуточных результатов", – убеждены в Офисе президента Украины.

Этому предшествовало: Пресс-секретарь президента РФ Путина Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов говорить с украинским руководством, если оно готово говорить о его требованиях: нейтральный статус и отказ от размещения вооружений.

Ранее в Кремле игнорировали призывы Зеленского к прямым переговорам с Путиным: мол, непонятно, о чем говорить. Ни о деоккупации Донбасса, ни о деоккупации Крыма Россия говорить не собиралась,принуждала Киев к прямым переговорам со своими марионетками в ОРДЛО и изменению Конституции.