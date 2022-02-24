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Комісія Україна-НАТО збереться у четвер

"Європейська правда"Четвер, 24 лютого 2022, 14:44

Через напад Росії на Україну у четвер буде скликане екстрене засідання комісії Україна-НАТО на рівні послів.

Про це "Європейській правді" стало відомо від власного джерела.

Засідання Комісії має на меті уточнити нагальні потреби України напередодні саміту Альянсу, пояснює співрозмовник ЄП.

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Північноатлантичний альянс збирає терміновий саміт по відеозв’язку 25 лютого, щоби ухвалити рішення про подальші дії.

Екстрений саміт відбудеться у розширеному складі, на нього запросили партнерів Альянсу Швецію та Фінляндію. Утім Україну, яка також є близьким партнером Альянсу і безпосередньо потерпає від агресії РФ, на зустріч лідерів Альянсу не запросили. 

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

ВІДЕО ДНЯ

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

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