Комісія Україна-НАТО збереться у четвер

Через напад Росії на Україну у четвер буде скликане екстрене засідання комісії Україна-НАТО на рівні послів.

Про це "Європейській правді" стало відомо від власного джерела.

Засідання Комісії має на меті уточнити нагальні потреби України напередодні саміту Альянсу, пояснює співрозмовник ЄП.

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Північноатлантичний альянс збирає терміновий саміт по відеозв’язку 25 лютого, щоби ухвалити рішення про подальші дії.

Екстрений саміт відбудеться у розширеному складі, на нього запросили партнерів Альянсу Швецію та Фінляндію. Утім Україну, яка також є близьким партнером Альянсу і безпосередньо потерпає від агресії РФ, на зустріч лідерів Альянсу не запросили.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

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