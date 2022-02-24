Комиссия Украина-НАТО соберется в четверг

Из-за нападения России на Украину в четверг будет созвано экстренное заседание комиссии Украина-НАТО на уровне послов.

Об этом Европейской правде стало известно от собственного источника.

Заседание Комиссии направлено на уточнение насущных потребностей Украины накануне саммита Альянса, объясняет собеседник ЕН.

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Североатлантический альянс собирает срочный саммит по видеосвязи 25 февраля, чтобы принять решение о дальнейших действиях.

Экстренный саммит состоится в расширенном составе, на него пригласили партнеров Североатлантического союза Швецию и Финляндию. Впрочем, Украину, которая также является близким партнером Альянса и непосредственно страдает от агрессии РФ, на встречу лидеров Альянса не пригласили.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

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Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".