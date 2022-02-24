Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Комиссия Украина-НАТО соберется в четверг

"Европейская правда"Четверг, 24 февраля 2022, 15:44

Из-за нападения России на Украину в четверг будет созвано экстренное заседание комиссии Украина-НАТО на уровне послов.

Об этом Европейской правде стало известно от собственного источника.

Заседание Комиссии направлено на уточнение насущных потребностей Украины накануне саммита Альянса, объясняет собеседник ЕН.

Североатлантический альянс собирает срочный саммит по видеосвязи 25 февраля, чтобы принять решение о дальнейших действиях.

Экстренный саммит состоится в расширенном составе, на него пригласили партнеров Североатлантического союза Швецию и Финляндию. Впрочем, Украину, которая также является близким партнером Альянса и непосредственно страдает от агрессии РФ, на встречу лидеров Альянса не пригласили.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".

powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина перехватила военную инициативу – Данилов

Украину нужно немедленно присоединить к ЕС по спецпроцедуре – Зеленский

Украинская делегация прибыла на границу для переговоров с РФ: в составе – Резников и Подоляк

відеоХодорковский показал роскошную яхту Путина, которую тот спасает от санкций

Российский рубль обвалился до исторического минимума

Лаврова не пускают на встречу ООН из-за санкций, Захарова возмущена

Все новости...
Последние новости
12:46
На спецсчет для армии перевели уже более миллиарда гривень – НБУ
12:37
Антипутинская коалиция готовит четвертый пакет санкций против России
12:35
Синхронизация с ENTSO-e: Министры энергетики ЕС собирают внеочередное заседание
12:35
У Путина не захотели отвечать на вопрос об угрозе войны между РФ и НАТО
12:31
В Киеве, Одессе и Николаеве требуются доноры крови
12:28
Из-за нападения РФ 16 детей погибли, 45 ранены – Минздрав
12:23
Горжусь народом этой страны: Дуглас, Гарфилд и Lady Gaga поддержали Украину
12:16
видео"Бандеровцы" лучше относятся, чем свои: СБУ обнародовала показания пленных оккупантов
12:10
Венедиктова рассказала, кого отпустят из тюрьмы защищать Украину
12:09
УЗ добавила еще один поезд Киев-Львов
Все новости...