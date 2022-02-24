Україна просить держави-партнери розірвати дипвідносини з Росією

Україна просить своїх міжнародних партнерів наслідвати її приклад та розірвати дипломатичні відносини з агресором.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"Україна розірвала дипломатичні відносини з Російською Федерацією. Я закликаю всіх партнерів зробити те саме.

Продемонструйте цим конкретним кроком, що ви разом з Україною та категорично відкидаєте найбільш зухвалий з Другої світової війни акт збройної агресії в Європі", - написав міністр у своєму Twitter.

Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією 24 лютого після початку повномасштабної війни проти неї.

"Європейська правда" ще раніше закликала до розірвання дипвідносин та пояснювала наслідки цього кроку.

Детальніше про них читайте у статті Війна без посольства: що означає та на що вплине розірвання дипвідносин України та РФ.