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Україна просить держави-партнери розірвати дипвідносини з Росією

"Європейська правда"Четвер, 24 лютого 2022, 15:48

Україна просить своїх міжнародних партнерів наслідвати її приклад та розірвати дипломатичні відносини з агресором.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"Україна розірвала дипломатичні відносини з Російською Федерацією. Я закликаю всіх партнерів зробити те саме.

Продемонструйте цим конкретним кроком, що ви разом з Україною та категорично відкидаєте найбільш зухвалий з Другої світової війни акт збройної агресії в Європі", - написав міністр у своєму Twitter.

Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією 24 лютого після початку повномасштабної війни проти неї. 

"Європейська правда" ще раніше закликала до розірвання дипвідносин та пояснювала наслідки цього кроку. 

Детальніше про них читайте у статті Війна без посольства: що означає та на що вплине розірвання дипвідносин України та РФ.

Теми: Кулеба ДмитроМЗСРосіядипломатичні відносини
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