Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина просит государства-партнеры разорвать дипотношения с Россией

"Европейская правда"Четверг, 24 февраля 2022, 15:48

Украина просит своих международных партнеров последовать ее примеру и разорвать дипломатические отношения с агрессором.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"Украина разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией. Я призываю всех партнеров сделать то же самое. Продемонстрируйте этим конкретным шагом, что вы вместе с Украиной и категорически отвергаете наиболее наглый со Второй мировой войны акт вооруженной агрессии в Европе", - написал министр в своем Twitter.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией 24 февраля после начала полномасштабной войны против нее.

"Европейская правда" еще раньше призывала к расторжению дипотношений и объясняла последствия этого шага.

Детальнее о них читайте в статье Война без посольства: что значит и на что повлияет расторжение дипотношений Украины и РФ.

Темы: Кулеба ДмитрийМИДРосcиядипломатические отношения
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина перехватила военную инициативу – Данилов

Украину нужно немедленно присоединить к ЕС по спецпроцедуре – Зеленский

Украинская делегация прибыла на границу для переговоров с РФ: в составе – Резников и Подоляк

відеоХодорковский показал роскошную яхту Путина, которую тот спасает от санкций

Российский рубль обвалился до исторического минимума

Лаврова не пускают на встречу ООН из-за санкций, Захарова возмущена

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Это не вторжение на восток, а полномасштабное нападение – Кулеба
Путин начал полномасштабную войну против Украины – Кулеба
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-зи призыва ОРДЛО к Путину
Последние новости
12:46
На спецсчет для армии перевели уже более миллиарда гривень – НБУ
12:37
Антипутинская коалиция готовит четвертый пакет санкций против России
12:35
Синхронизация с ENTSO-e: Министры энергетики ЕС собирают внеочередное заседание
12:35
У Путина не захотели отвечать на вопрос об угрозе войны между РФ и НАТО
12:31
В Киеве, Одессе и Николаеве требуются доноры крови
12:28
Из-за нападения РФ 16 детей погибли, 45 ранены – Минздрав
12:23
Горжусь народом этой страны: Дуглас, Гарфилд и Lady Gaga поддержали Украину
12:16
видео"Бандеровцы" лучше относятся, чем свои: СБУ обнародовала показания пленных оккупантов
12:10
Венедиктова рассказала, кого отпустят из тюрьмы защищать Украину
12:09
УЗ добавила еще один поезд Киев-Львов
Все новости...