Обстріл військової частини на Одещині: кількість жертв зросла до 22
Четвер, 24 лютого 2022, 16:16
Кількість жертв обстрілу військової частини в Одеській області зросла до 22 осіб.
Джерело: пресслужба Одеської обласної державної адміністрації
Дослівно Одеська ОДА: "Рятувальниками завершено розбір завалів – 22 загиблих (11 чоловіків та 11 жінок) в наслідок військового удару на військову частину в селі Липецьке, Подільського району".
Деталі: Повідомляється, що з-під завалів врятували 6 осіб, їх госпіталізували до Подільської міської лікарні.
Роботи по виявленню загиблих і поранених завершено.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що в Одеській області внаслідок військового удару Росії на військову частину в селі Липецьке загинули 18 осіб.