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Обстріл військової частини на Одещині: кількість жертв зросла до 22

Ірина БалачукЧетвер, 24 лютого 2022, 15:16
Обстріл військової частини на Одещині: кількість жертв зросла до 22
Фото Одеської ОДА

Кількість жертв обстрілу військової частини в Одеській області зросла до 22 осіб.

Джерело: пресслужба Одеської обласної державної адміністрації

Дослівно Одеська ОДА: "Рятувальниками завершено розбір завалів – 22 загиблих (11 чоловіків та 11 жінок) в наслідок військового удару на військову частину в селі Липецьке, Подільського району".

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Деталі: Повідомляється, що з-під завалів врятували 6 осіб, їх госпіталізували до Подільської міської лікарні.

Роботи по виявленню загиблих і поранених завершено.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше повідомлялося, що в Одеській області внаслідок військового удару Росії на військову частину в селі Липецьке загинули 18 осіб.

Теми: Одеська областьвійнажертви
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