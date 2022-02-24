Обстрел воинской части в Одесской области: количество жертв возросло до 22
Четверг, 24 февраля 2022, 16:16
Число жертв обстрела воинской части в Одесской области возросло до 22 человек.
Источник: пресс-служба Одесской областной государственной администрации
Дословно Одесская ОГА: "Спасателями завершен разбор завалов – 22 погибших (11 мужчин и 11 женщин) в результате военного удара на воинскую часть в селе Липецкое, Подольского района".
Детали: Сообщается, что из-под завалов спасли 6 человек, их госпитализировали в Подольскую городскую больницу.
Работы по выявлению погибших и раненых завершены.
Предыстория:
- Раннее сообщалось, что в Одесской области в результате военного удара России на воинскую часть в селе Липецкое погибли 18 человек.