Обстрел воинской части в Одесской области: количество жертв возросло до 22

Число жертв обстрела воинской части в Одесской области возросло до 22 человек.

Источник: пресс-служба Одесской областной государственной администрации

Дословно Одесская ОГА: "Спасателями завершен разбор завалов – 22 погибших (11 мужчин и 11 женщин) в результате военного удара на воинскую часть в селе Липецкое, Подольского района".

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Детали: Сообщается, что из-под завалов спасли 6 человек, их госпитализировали в Подольскую городскую больницу.

Работы по выявлению погибших и раненых завершены.

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