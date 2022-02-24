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Обстрел воинской части в Одесской области: количество жертв возросло до 22

Ирина БалачукЧетверг, 24 февраля 2022, 15:16
Обстрел воинской части в Одесской области: количество жертв возросло до 22
Фото Одесской ОГА

Число жертв обстрела воинской части в Одесской области возросло до 22 человек.

Источник: пресс-служба Одесской областной государственной администрации

Дословно Одесская ОГА: "Спасателями завершен разбор завалов – 22 погибших (11 мужчин и 11 женщин) в результате военного удара на воинскую часть в селе Липецкое, Подольского района".

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Детали: Сообщается, что из-под завалов спасли 6 человек, их госпитализировали в Подольскую городскую больницу.

Работы по выявлению погибших и раненых завершены.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Раннее сообщалось, что в Одесской области в результате военного удара России на воинскую часть в селе Липецкое погибли 18 человек.

Темы: Одесская областьвойнажертвы
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