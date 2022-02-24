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Острів Зміїний атакували з російських кораблів, ворог застосував бойову авіацію

Валентина РоманенкоЧетвер, 24 лютого 2022, 17:26

Окупанти вели вогонь по острову Зміїни зі ствольної корабельної зброї.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Прикордонники та ЗСУ тримають оборону. Наразі в районі острова знаходиться два кораблі ЧФ РФ "Москва" та "Василий Быков".

Оновлено о 17.15: Агресор застосував бойову авіацію проти прикордонників та бійців ЗСУ на острові Зміїний. Також продовжуються обстріли острова з корабельних озброєнь.

Прикордонники та ЗСУ тримають оборону.

Теми: війнаПрикордонна служба
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