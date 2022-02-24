Острів Зміїний атакували з російських кораблів, ворог застосував бойову авіацію
Четвер, 24 лютого 2022, 17:26
Окупанти вели вогонь по острову Зміїни зі ствольної корабельної зброї.
Джерело: Державна прикордонна служба
Дослівно: "Прикордонники та ЗСУ тримають оборону. Наразі в районі острова знаходиться два кораблі ЧФ РФ "Москва" та "Василий Быков".
Оновлено о 17.15: Агресор застосував бойову авіацію проти прикордонників та бійців ЗСУ на острові Зміїний. Також продовжуються обстріли острова з корабельних озброєнь.
Прикордонники та ЗСУ тримають оборону.