Острів Зміїний атакували з російських кораблів, ворог застосував бойову авіацію

Окупанти вели вогонь по острову Зміїни зі ствольної корабельної зброї.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "Прикордонники та ЗСУ тримають оборону. Наразі в районі острова знаходиться два кораблі ЧФ РФ "Москва" та "Василий Быков".

Оновлено о 17.15: Агресор застосував бойову авіацію проти прикордонників та бійців ЗСУ на острові Зміїний. Також продовжуються обстріли острова з корабельних озброєнь.

Прикордонники та ЗСУ тримають оборону.