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Остров Змеиный атаковали с российских кораблей, враг применил боевую авиацию

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 17:26

Оккупанты вели огонь по острову Змеины из ствольного корабельного оружия.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Пограничники и ВСУ держат оборону. В настоящее время в районе острова находятся два корабля ЧФ РФ "Москва" и "Василий Быков".

Обновлено в 17.15: Агрессор применил боевую авиацию против пограничников и бойцов ВСУ на острове Змеиный. Также продолжаются обстрелы острова из корабельных вооружений.

Пограничники и ВСУ держат оборону.

Темы: войнаПограничная служба
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