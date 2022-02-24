Остров Змеиный атаковали с российских кораблей, враг применил боевую авиацию

Оккупанты вели огонь по острову Змеины из ствольного корабельного оружия.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "Пограничники и ВСУ держат оборону. В настоящее время в районе острова находятся два корабля ЧФ РФ "Москва" и "Василий Быков".

Обновлено в 17.15: Агрессор применил боевую авиацию против пограничников и бойцов ВСУ на острове Змеиный. Также продолжаются обстрелы острова из корабельных вооружений.

Пограничники и ВСУ держат оборону.