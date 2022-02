Російські окупанти зайшли на летовище в Гостомелі – репортери 

У Гостомелі під Києвом російські окупанти вийшли на летовище міжнародного аеропорту ДП "Антонов" після того, як обстріляли його з гелікоптерів, повідомляють репортери CNN.

Водночас, головнокомандувач ЗСУ поки що цю інформацію не підтвердив.

На офіційній сторінці було сказано, що ведуться бої за Гостомельський аеродром, а також за міста Генічеськ, Скадовськ і Чаплинка на Херсонщині.

Але репортер CNN Наташа Бертранд із посиланням на колегу передає, що росіяни зайняли летовище.

Breaking: @mchancecnn with Russian forces at the Antonov airport about 15 miles outside of Kyiv. "These troops you can see over here, they are Russian airborne forces. They have taken this airport" pic.twitter.com/SnvmwQ1GeA