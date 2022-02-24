Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Російські окупанти зайшли на летовище в Гостомелі – репортери 

Олена РощінаЧетвер, 24 лютого 2022, 16:45

У Гостомелі під Києвом російські окупанти вийшли на летовище міжнародного аеропорту ДП "Антонов" після того, як обстріляли його з гелікоптерів, повідомляють репортери CNN.

Водночас, головнокомандувач ЗСУ поки що цю інформацію не підтвердив. 

На офіційній сторінці було сказано, що ведуться бої за Гостомельський аеродром, а також за міста Генічеськ, Скадовськ і Чаплинка на Херсонщині.

Але репортер CNN Наташа Бертранд із посиланням на колегу передає, що росіяни зайняли летовище.

Теми: Київська область
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україну треба негайно приєднати до ЄС за спецпроцедурою – Зеленський

Українська делегація прибула на кордон для переговорів з РФ: у складі - Резніков і Подоляк

відеоХодорковський показав розкішну яхту Путіна, яку той рятує від санкцій

Російський рубль обвалився до історичного мінімуму

Лаврова не пускають на зустріч ООН через санкції, Захарова обурена

Вбити Зеленського – Путін відправив "вагнерівців" зі спецзавданням – The Times

Усі новини...
Київська область
На Київщині впав військовий літак ЗСУ: є загиблі
Над Межигір'ям збили ворожий гелікоптер Ка-52
Гостомель під Києвом обстрілюють із гелікоптерів – ЗСУ збили 2 вертольоти
Останні новини
12:10
Венедіктова розповіла, кого відпустять з в’язниці захищати Україну
12:09
УЗ додала ще один потяг Київ-Львів
12:07
"Будьте надійним тилом": МОЗ закликає аптекарів виходити на роботу
12:05
Україна перехопила військову ініціативу – Данілов
12:00
Міністри оборони країн ЄС обговорять допомогу для України
11:54
Як отримати медичну допомогу онлайн або телефоном. Контакти лікарів
11:49
Monobank змінив дизайн карток на "Русский корабль, иди на#уй"
11:48
Українець підтопив яхту глави "Рособоронекспорту" на Майорці вартістю 7 млн євро
11:36
Акції російського Сбербанка обвалилися на 73% на відкритті торгів
11:29
З інтервалом до 40 хвилин і на певних відрізках - як працює метро Києва зараз
Усі новини...