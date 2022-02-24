Російські окупанти зайшли на летовище в Гостомелі – репортери 

У Гостомелі під Києвом російські окупанти вийшли на летовище міжнародного аеропорту ДП "Антонов" після того, як обстріляли його з гелікоптерів, повідомляють репортери CNN.

Водночас, головнокомандувач ЗСУ поки що цю інформацію не підтвердив.

На офіційній сторінці було сказано, що ведуться бої за Гостомельський аеродром, а також за міста Генічеськ, Скадовськ і Чаплинка на Херсонщині.

Але репортер CNN Наташа Бертранд із посиланням на колегу передає, що росіяни зайняли летовище.