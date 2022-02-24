Российские оккупанты зашли на аэродром в Гостомеле – репортеры

В Гостомеле под Киевом российские оккупанты вышли на аэродром международного аэропорта ГП "Антонов" после того, как обстреляли его из вертолетов, сообщают репортеры CNN.

В то же время главнокомандующий ВСУ пока эту информацию не подтвердил.

На официальной странице было сказано, что ведутся бои за Гостомельский аэродром, а также города Геническ, Скадовск и Чаплинка на Херсонщине.

Но репортер CNN Наташа Бертранд со ссылкой на коллегу передает, что россияне заняли аэродром.