Российские оккупанты зашли на аэродром в Гостомеле – репортеры

В Гостомеле под Киевом российские оккупанты вышли на аэродром международного аэропорта ГП "Антонов" после того, как обстреляли его из вертолетов, сообщают репортеры CNN.

В то же время главнокомандующий ВСУ пока эту информацию не подтвердил.

На официальной странице было сказано, что ведутся бои за Гостомельский аэродром, а также города Геническ, Скадовск и Чаплинка на Херсонщине.

Но репортер CNN Наташа Бертранд со ссылкой на коллегу передает, что россияне заняли аэродром.

Breaking: @mchancecnn with Russian forces at the Antonov airport about 15 miles outside of Kyiv. "These troops you can see over here, they are Russian airborne forces. They have taken this airport" pic.twitter.com/SnvmwQ1GeA