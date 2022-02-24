Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Российские оккупанты зашли на аэродром в Гостомеле – репортеры

Четверг, 24 февраля 2022, 16:45

В Гостомеле под Киевом российские оккупанты вышли на аэродром международного аэропорта ГП "Антонов" после того, как обстреляли его из вертолетов, сообщают репортеры CNN.

В то же время главнокомандующий ВСУ пока эту информацию не подтвердил.

На официальной странице было сказано, что ведутся бои за Гостомельский аэродром, а также города Геническ, Скадовск и Чаплинка на Херсонщине.

Но репортер CNN Наташа Бертранд со ссылкой на коллегу передает, что россияне заняли аэродром.

powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина перехватила военную инициативу – Данилов

Украину нужно немедленно присоединить к ЕС по спецпроцедуре – Зеленский

Украинская делегация прибыла на границу для переговоров с РФ: в составе – Резников и Подоляк

відеоХодорковский показал роскошную яхту Путина, которую тот спасает от санкций

Российский рубль обвалился до исторического минимума

Лаврова не пускают на встречу ООН из-за санкций, Захарова возмущена

Все новости...
Последние новости
12:46
На спецсчет для армии перевели уже более миллиарда гривень – НБУ
12:37
Антипутинская коалиция готовит четвертый пакет санкций против России
12:35
Синхронизация с ENTSO-e: Министры энергетики ЕС собирают внеочередное заседание
12:35
У Путина не захотели отвечать на вопрос об угрозе войны между РФ и НАТО
12:31
В Киеве, Одессе и Николаеве требуются доноры крови
12:28
Из-за нападения РФ 16 детей погибли, 45 ранены – Минздрав
12:23
Горжусь народом этой страны: Дуглас, Гарфилд и Lady Gaga поддержали Украину
12:16
видео"Бандеровцы" лучше относятся, чем свои: СБУ обнародовала показания пленных оккупантов
12:10
Венедиктова рассказала, кого отпустят из тюрьмы защищать Украину
12:09
УЗ добавила еще один поезд Киев-Львов
Все новости...