Росія намагається захопити ЧАЕС, це оголошення війни Європі – Зеленський

Російські військові намагаються захопити Чорнобильську атомну електростанцію – це оголошення війти усій Європі.

Джерело: президент України Володимир Зеленський y Twitter

Пряма мова Зеленського: "Російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС. Наші хлопці віддають життя, щоб трагедія 86го року не повторилася. Повідомив про це прем'єру Швеції Магдалені Андерсон. Це оголошення війни всій Європі".

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Російські окупаційні сили намагаються захопити #Чорнобильську_АЕС. Наші захисники віддають життя, щоб трагедія 86-го року не повторилася. Повідомив про це @SwedishPM. Це оголошення війни всій Європі. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

Деталі: радник голови ОПУ Михайло Подоляк повідомив, що є них є інформація, що планувався теракт російськими ДРГ на ЧАЕС.

Він додав, що "Росія вдається не лише військових руйнувань, а готова до можливих екологічних руйнувань не лише для України".

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