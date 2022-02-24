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Росія намагається захопити ЧАЕС, це оголошення війни Європі – Зеленський

Ірина БалачукЧетвер, 24 лютого 2022, 15:56
Росія намагається захопити ЧАЕС, це оголошення війни Європі – Зеленський
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Російські військові намагаються захопити Чорнобильську атомну електростанцію – це оголошення війти усій Європі.

Джерело: президент України Володимир Зеленський y Twitter 

Пряма мова Зеленського: "Російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС. Наші хлопці віддають життя, щоб трагедія 86го року не повторилася. Повідомив про це прем'єру Швеції Магдалені Андерсон. Це оголошення війни всій Європі".

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Деталі: радник голови ОПУ Михайло Подоляк повідомив, що є них є інформація, що планувався теракт російськими ДРГ на ЧАЕС.

Він додав, що "Росія вдається не лише військових руйнувань, а готова до можливих екологічних руйнувань не лише для України".

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Теми: ЗеленськийЧорнобильвійнаРосія
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