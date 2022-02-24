Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Росія намагається захопити ЧАЕС, це оголошення війни Європі – Зеленський

Ірина БалачукЧетвер, 24 лютого 2022, 16:56
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Російські військові намагаються захопити Чорнобильську атомну електростанцію – це оголошення війти усій Європі.

Джерело: президент України Володимир Зеленський y Twitter 

Пряма мова Зеленського: "Російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС. Наші хлопці віддають життя, щоб трагедія 86го року не повторилася. Повідомив про це прем'єру Швеції Магдалені Андерсон. Це оголошення війни всій Європі".

Деталі: радник голови ОПУ Михайло Подоляк повідомив, що є них є інформація, що планувався теракт російськими ДРГ на ЧАЕС.

Він додав, що "Росія вдається не лише військових руйнувань, а готова до можливих екологічних руйнувань не лише для України".

Передісторія: 

Теми: ЗеленськийЧорнобильвійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україну треба негайно приєднати до ЄС за спецпроцедурою – Зеленський

Українська делегація прибула на кордон для переговорів з РФ: у складі - Резніков і Подоляк

відеоХодорковський показав розкішну яхту Путіна, яку той рятує від санкцій

Російський рубль обвалився до історичного мінімуму

Лаврова не пускають на зустріч ООН через санкції, Захарова обурена

Вбити Зеленського – Путін відправив "вагнерівців" зі спецзавданням – The Times

Усі новини...
Зеленський
Зеленський до світових лідерів: Якщо сьогодні не допоможете, завтра війна постукає у ваші двері
Зеленський: Ніхто не змусить українців віддати свободу
У Зеленського не вірять у готовність Путіна до переговорів: Психологія війни
Останні новини
12:10
Венедіктова розповіла, кого відпустять з в’язниці захищати Україну
12:09
УЗ додала ще один потяг Київ-Львів
12:07
"Будьте надійним тилом": МОЗ закликає аптекарів виходити на роботу
12:05
Україна перехопила військову ініціативу – Данілов
12:00
Міністри оборони країн ЄС обговорять допомогу для України
11:54
Як отримати медичну допомогу онлайн або телефоном. Контакти лікарів
11:49
Monobank змінив дизайн карток на "Русский корабль, иди на#уй"
11:48
Українець підтопив яхту глави "Рособоронекспорту" на Майорці вартістю 7 млн євро
11:36
Акції російського Сбербанка обвалилися на 73% на відкритті торгів
11:29
З інтервалом до 40 хвилин і на певних відрізках - як працює метро Києва зараз
Усі новини...