Росія намагається захопити ЧАЕС, це оголошення війни Європі – Зеленський

Російські військові намагаються захопити Чорнобильську атомну електростанцію – це оголошення війти усій Європі.

Джерело: президент України Володимир Зеленський y Twitter

Пряма мова Зеленського: "Російські окупаційні сили намагаються захопити Чорнобильську АЕС. Наші хлопці віддають життя, щоб трагедія 86го року не повторилася. Повідомив про це прем'єру Швеції Магдалені Андерсон. Це оголошення війни всій Європі".

Російські окупаційні сили намагаються захопити #Чорнобильську_АЕС. Наші захисники віддають життя, щоб трагедія 86-го року не повторилася. Повідомив про це @SwedishPM. Це оголошення війни всій Європі. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

Деталі: радник голови ОПУ Михайло Подоляк повідомив, що є них є інформація, що планувався теракт російськими ДРГ на ЧАЕС.

Він додав, що "Росія вдається не лише військових руйнувань, а готова до можливих екологічних руйнувань не лише для України".

Передісторія: