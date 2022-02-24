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Россия пытается захватить ЧАЭС, то объявление войны Европе – Зеленский

Ирина БалачукЧетверг, 24 февраля 2022, 16:56
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Российские военные пытаются захватить Чернобыльскую атомную электростанцию – это объявление входа всей Европе.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в Twitter 

Прямая речь Зеленского: "Российские оккупационные силы пытаются захватить Чернобыльскую АЭС. Наши ребята отдают жизнь, чтобы трагедия 86-го года не повторилась. Сообщил об этом премьеру Швеции Магдален Андерсон. Это объявление войны всей Европе".

Детали: Советник главы ОПУ Михаил Подоляк сообщил, что есть у них информация, что планировался теракт российскими ДРГ на ЧАЭС.

Он добавил, что "Россия прибегает не только к военным разрушениям, а готова к возможным экологическим разрушениям не только для Украины".

Предыстория: 

Темы: ЗеленскийЧернобыльвойнаРосcия
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