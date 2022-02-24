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Байден незабаром оголосить про зброю для України та нові санкції проти РФ

"Європейська правда"Четвер, 24 лютого 2022, 16:59
Джо Байден, фото getty images

Президент США Джо Байден опівдні за східноамериканським часом (о 19 за Києвом) зробить заяву, під час якої оголосить про нові санкції проти російської держави.

Про це "Європейській правді" розповів поінформований західний дипломат.

Як повідомляла "Європейська правда", брифінг має відбутися після засідання  Ради нацбезпеки. Як повідомив співрозмовник, президент США має вийти до преси у тому числі для оголошення санкційних рішень

"Як ми казали, Союзники по НАТО та наші партнери накладуть серйозні санкції проти Росії як наслідок цього нападу. Лідери G7 матимуть зустріч для координації цього. Путін обрав наперед сплановану ним війну, яка принесе катастрофічні втрати життів та страждання людей", - розповів співрозмовник.

"Лише Росія відповідальна за смерті та руйнування, які принесе цей напад",  - запевнив представник США.

"Також (Байден оголосить, що -ЄП) США нададуть Україні додаткову зброю для самозахисту", - повідомив дипломат

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

Теми: БайдензброясанкціїРосія
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