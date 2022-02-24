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Байден вскоре объявит об оружии для Украины и новых санкциях против РФ

"Европейская правда"Четверг, 24 февраля 2022, 16:59
Джо Байденфото getty images

Президент США Джо Байден в полдень по восточноамериканскому времени (в 19 по Киеву) сделает заявление, в ходе которого объявит о новых санкциях против российского государства.

Об этом "Европейской правде" рассказал информированный западный дипломат.

Как сообщала "Европейская правда", брифинг должен состояться после заседания Совета нацбезопасности. Как сообщил собеседник, президент США должен выйти к прессе, в том числе для оглашения санкционных решений.

"Как мы говорили, Союзники по НАТО и наши партнеры наложат серьезные санкции против России как следствие этого нападения. Лидеры G7 будут встречаться для координации этого. Путин выбрал заранее спланированную им войну, которая принесет катастрофические потери жизней и страдания людей", - рассказал собеседник.

"Только Россия ответственна за смерти и разрушения, которые принесет это нападение", - заверил представитель США.

"Также (Байден объявит, что - ЕП) США предоставят Украине дополнительное оружие для самозащиты", - сообщил дипломат.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".

Темы: БайденоружиесанкцииРосcия
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