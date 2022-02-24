Бомба влучила в турецький корабель у Чорному морі - ЗМІ

За даними турецького телеканалу NTV, у Чорному морі в турецький корабель, який вийшов з Одеси і прямував до Румунії, влучила бомба.

Про це йдеться у повіомленні телеканалу, пише "Європейська правда".

Хоча судно було пошкоджено, постраждалих і жертв немає.

Турецький корабель, що належить компанії YA-SA Shipping, ішов під прапором Маршаллових островів.

Згідно з отриманою інформацією, корабель зазнав удару за 50 миль на південь від Одеси.

Корабель продовжує рух у напрямку Румунії. На його борту 8 турків, 11 філіппінців і 11 українців.

Інцидент прокоментувало Головне управління морських справ Туреччини. Воно відзначило, що прохання про допомогу від судна не надходило, і що людських жертв немає.

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