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Бомба влучила в турецький корабель у Чорному морі - ЗМІ

Четвер, 24 лютого 2022, 16:02

За даними турецького телеканалу NTV, у Чорному морі в турецький корабель, який вийшов з Одеси і прямував до Румунії, влучила бомба. 

Про це йдеться у повіомленні телеканалу, пише "Європейська правда".

Хоча судно було пошкоджено, постраждалих і жертв немає.

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Турецький корабель, що належить компанії YA-SA Shipping, ішов під прапором Маршаллових островів.

Згідно з отриманою інформацією, корабель зазнав удару за 50 миль на південь від Одеси.

Корабель продовжує рух у напрямку Румунії.  На його борту 8 турків, 11 філіппінців і 11 українців.

ВІДЕО ДНЯ

Інцидент прокоментувало Головне управління морських справ Туреччини. Воно відзначило, що прохання про допомогу від судна не надходило, і що людських жертв немає.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

Теми: Чорне мореТуреччинаРосіявійна
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