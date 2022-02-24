Бомба попала в турецкий корабль в Черном море - СМИ

По данным турецкого телеканала NTV, в Черном море в турецкий корабль, который вышел из Одессы и направлялся в Румынию, попала бомба.

Об этом говорится в сообщении телеканала, пишет "Европейская правда".

Хотя судно было повреждено, пострадавших и жертв нет.

Турецкий корабль, принадлежащий компании YA-SA Shipping, шел под флагом Маршалловых островов.

Согласно полученной информации, корабль потерпел удар в 50 милях к югу от Одессы.

Корабль продолжает движение в направлении Румынии. На его борту 8 турок, 11 филиппинцев и 11 украинцев.

Инцидент прокомментировало Главное управление морских дел Турции. Оно отметило, что просьба о помощи от судна не поступала, и что человеческих жертв нет.