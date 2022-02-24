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На Черкащині вводять комендантську годину

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 лютого 2022, 16:30
На Черкащині вводять комендантську годину
ОЛЕКСАНДР СКІЧКО. ФОТО CK-ODA.GOV.UA

У Черкаській області запроваджують комендантську годину з 22.00 до 6.00.

Джерело: голова Черкаської ОДА Олександр Скічко у Facebook

Дослівно: "Готуємось до впровадження комендантської години на Черкащині: відсьогодні з 22.00 до 6.00.

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У цей час буде заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Їх матимуть винятково працівники підприємств, установ і організацій, що забезпечують життєдіяльність області".

Що передувало: Київ запроваджує комендантську годину з 22:00 до 7:00.

Теми: Черкаська область
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