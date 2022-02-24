На Черкащині вводять комендантську годину

У Черкаській області запроваджують комендантську годину з 22.00 до 6.00.

Джерело: голова Черкаської ОДА Олександр Скічко у Facebook

Дослівно: "Готуємось до впровадження комендантської години на Черкащині: відсьогодні з 22.00 до 6.00.

У цей час буде заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Їх матимуть винятково працівники підприємств, установ і організацій, що забезпечують життєдіяльність області".

Що передувало: Київ запроваджує комендантську годину з 22:00 до 7:00.