На Черкащині вводять комендантську годину
Четвер, 24 лютого 2022, 16:30
У Черкаській області запроваджують комендантську годину з 22.00 до 6.00.
Джерело: голова Черкаської ОДА Олександр Скічко у Facebook
Дослівно: "Готуємось до впровадження комендантської години на Черкащині: відсьогодні з 22.00 до 6.00.
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У цей час буде заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Їх матимуть винятково працівники підприємств, установ і організацій, що забезпечують життєдіяльність області".
Що передувало: Київ запроваджує комендантську годину з 22:00 до 7:00.