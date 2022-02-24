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В Черкасской области вводят комендантский час

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 16:30
В Черкасской области вводят комендантский час
АЛЕКСАНДР СКИЧКО. ФОТО CK-ODA.GOV.UA

В Черкасской области вводят комендантский час с 22:00 до 6:00.

Источник: глава Черкасской ОГА Александр Скичко в Facebook

Дословно: "Готовимся к введению комендантского часа в Черкасской области: с 22.00 до 6.00.

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В это время будет запрещено находиться на улице и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений. Их будут иметь исключительно работники предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области".

Что предшествовало: Киев вводит комендантский час с 22:00 до 7:00.

Темы: Черкасская область
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