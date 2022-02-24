В Черкасской области вводят комендантский час
Четверг, 24 февраля 2022, 17:30
В Черкасской области вводят комендантский час с 22:00 до 6:00.
Источник: глава Черкасской ОГА Александр Скичко в Facebook
Дословно: "Готовимся к введению комендантского часа в Черкасской области: с 22.00 до 6.00.
В это время будет запрещено находиться на улице и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений. Их будут иметь исключительно работники предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность области".
Что предшествовало: Киев вводит комендантский час с 22:00 до 7:00.