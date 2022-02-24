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Зеленський: Ніхто не змусить українців віддати свободу

Ірина БалачукЧетвер, 24 лютого 2022, 16:34
Зеленський: Ніхто не змусить українців віддати свободу
Володимир Зеленський. Скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що ніхто не змусить українців віддати свободу і незалежність України.

Джерело: звернення Зеленського до народу

Пряма мова президента: "Нікому не вдасться переконати чи змусити нас, українців, віддати свою свободу, свою незалежність, свій суверенітет. Але схоже, що російське керівництво намагається це зробити за рахунок знищення потенціалу їхньої країни. Усе, що було зроблено Росією з 2000 року, може бути зараз просто спалено в прямому ефірі на очах усього світу.

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Ми наголошуємо, що НЕ Україна обрала шлях війни. Але Україна пропонує повернутись на шлях до миру".

Деталі: Зеленський закликав українців:

  • допомагати національному захисту,
  • вставати до лав Збройних Сил та підрозділів териториальної оборони, бо "будь-який громадянин з бойовим досвідом буде зараз корисним",
  • допомагати волонтерській спільноті та медичній системі, наприклад, донорством крові,
  • піклуватись про своїх близьких і дбати про тих сусідів чи знайомих, які цього потребують.

Політиків і керівників громад президент закликав допомагати людям, забезпечувати нормальність життя на місцях настільки, наскільки це можливо.

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А журналістів – захищати демократію і свободу України.

Президент підкреслив, що українська армія, прикордонники, сили поліції та спеціальних служб зупинили атаки ворога – мовою конфлікту, це можна назвати "оперативною паузою".

Пряма мова Зеленського: "На Донбасі – наші Збройні Сили діють на відмінно, Харківський напрямок – надійно утримують місто. Найбільш проблемна ситуація на півдні. Наші війська ведуть запеклі бої у передмісті Херсону. Ворог тисне з окупованого Криму, намагається просунутись у бік Мелітополя.

На півночі країни ворог повільно просувається в Чернігівській області, але там є кому його тримати. Надійно оборона побудована в Житомирській області. Ворожений десант в Готосмелі блокують, війська отримати наказ на знищення".

Деталі: За словами президента, Україна має втрати. І має захоплених у полон російських бійців. Знищено багато російської авіаційної та броньованої техніки.

Теми: Зеленськийвійна
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