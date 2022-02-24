Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский: Никто не заставит украинцев отдать свободу

Ирина БалачукЧетверг, 24 февраля 2022, 17:34
Владимир Зеленский. Скриншот из видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что никто не заставит украинцев отдать свободу и независимость Украины.

Источник: обращение Зеленского к народу

Прямая речь президента: "Никому не удастся убедить или заставить нас, украинцев, отдать свою свободу, свою независимость, свой суверенитет. Но, похоже, российское руководство пытается это сделать за счет уничтожения потенциала их страны. Все, что было сделано Россией с 2000 года, может быть просто сожжено в прямом эфире на глазах всего мира.

Мы подчеркиваем, что НЕ Украина избрала путь войны. Но Украина предлагает вернуться на путь мира".

Детали: Зеленский призвал украинцев:

  • помогать национальной защите,
  • вставать в ряды Вооруженных Сил и подразделений территориальной обороны, поскольку "любой гражданин с боевым опытом будет сейчас полезен",
  • помогать волонтерскому сообществу и медицинской системе, например, донорством крови,
  • заботиться о своих близких и заботиться о соседях или знакомых, которые в этом нуждаются.

Политиков и руководителей общин президент призвал помогать людям, обеспечивать нормальность жизни на местах настолько, насколько это возможно.

А журналистов – защищать демократию и свободу Украины.

Президент подчеркнул, что украинская армия, пограничники, силы полиции и специальных служб остановили атаки врага – на языке конфликта, это можно назвать "оперативной паузой".

Прямая речь Зеленского: "На Донбассе – наши Вооруженные Силы действуют отлично, Харьковское направление – надежно удерживают город. Наиболее проблемная ситуация на юге. Наши войска ведут бои в пригороде Херсона. Враг давит из оккупированного Крыма, пытается продвинуться в сторону Мелитополя.

На севере страны враг медленно продвигается в Черниговской области, но там есть кому его держать. Надежно оборона построена в Житомирской области. Вражеский десант в Готосмеле блокируют, войска получили приказ на уничтожение".

Детали: По словам президента, у Украины есть потери. И также есть захваченные в плен российские бойцы и уничтожено много российской авиационной и бронированной техники.

Темы: Зеленскийвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

У Путина не захотели отвечать на вопрос об угрозе войны между РФ и НАТО

Украина перехватила военную инициативу – Данилов

Украину нужно немедленно присоединить к ЕС по спецпроцедуре – Зеленский

Украинская делегация прибыла на границу для переговоров с РФ: в составе – Резников и Подоляк

відеоХодорковский показал роскошную яхту Путина, которую тот спасает от санкций

Российский рубль обвалился до исторического минимума

Все новости...
Зеленский
Зеленский к мировым лидерам: Если не поможете, завтра война постучится в вашу дверь
Россия пытается захватить ЧАЭС, то объявление войны Европе – Зеленский
У Зеленского не верят в готовность Путина к переговорам: Психология войны
Последние новости
12:49
Какие таможни временно не работают: список
12:46
Военным РФ, которые сложат оружие, обеспечат безопасность и вернут домой – Нацгвардия
12:46
На спецсчет для армии перевели уже более миллиарда гривень – НБУ
12:37
Антипутинская коалиция готовит четвертый пакет санкций против России
12:35
Синхронизация с ENTSO-e: Министры энергетики ЕС собирают внеочередное заседание
12:35
У Путина не захотели отвечать на вопрос об угрозе войны между РФ и НАТО
12:31
В Киеве, Одессе и Николаеве требуются доноры крови
12:28
Из-за нападения РФ 16 детей погибли, 45 ранены – Минздрав
12:23
Горжусь народом этой страны: Дуглас, Гарфилд и Lady Gaga поддержали Украину
12:16
видео"Бандеровцы" лучше относятся, чем свои: СБУ обнародовала показания пленных оккупантов
Все новости...