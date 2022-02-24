Зеленский: Никто не заставит украинцев отдать свободу

Президент Владимир Зеленский заявил, что никто не заставит украинцев отдать свободу и независимость Украины.

Источник: обращение Зеленского к народу

Прямая речь президента: "Никому не удастся убедить или заставить нас, украинцев, отдать свою свободу, свою независимость, свой суверенитет. Но, похоже, российское руководство пытается это сделать за счет уничтожения потенциала их страны. Все, что было сделано Россией с 2000 года, может быть просто сожжено в прямом эфире на глазах всего мира.

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Мы подчеркиваем, что НЕ Украина избрала путь войны. Но Украина предлагает вернуться на путь мира".

Детали: Зеленский призвал украинцев:

помогать национальной защите,

вставать в ряды Вооруженных Сил и подразделений территориальной обороны, поскольку "любой гражданин с боевым опытом будет сейчас полезен",

помогать волонтерскому сообществу и медицинской системе, например, донорством крови,

заботиться о своих близких и заботиться о соседях или знакомых, которые в этом нуждаются.

Политиков и руководителей общин президент призвал помогать людям, обеспечивать нормальность жизни на местах настолько, насколько это возможно.

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А журналистов – защищать демократию и свободу Украины.

Президент подчеркнул, что украинская армия, пограничники, силы полиции и специальных служб остановили атаки врага – на языке конфликта, это можно назвать "оперативной паузой".

Прямая речь Зеленского: "На Донбассе – наши Вооруженные Силы действуют отлично, Харьковское направление – надежно удерживают город. Наиболее проблемная ситуация на юге. Наши войска ведут бои в пригороде Херсона. Враг давит из оккупированного Крыма, пытается продвинуться в сторону Мелитополя.

На севере страны враг медленно продвигается в Черниговской области, но там есть кому его держать. Надежно оборона построена в Житомирской области. Вражеский десант в Готосмеле блокируют, войска получили приказ на уничтожение".

Детали: По словам президента, у Украины есть потери. И также есть захваченные в плен российские бойцы и уничтожено много российской авиационной и бронированной техники.