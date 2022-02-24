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Внески українців на потреби армії б'ють рекорди – Повернись живим

Четвер, 24 лютого 2022, 18:06
Тарас Чмут. Фото: facebook-сторінка Чмута

Очільник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут каже, що грошові внески українців на рахунки для допомоги Збройним силам б'ють рекорди.

Джерело: Чмут у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Чмута: "За вчора 23 лютого ми зібрали 40 мільйонів гривень. Українці консолідувалися!

Є проблеми з готівкою, є проблеми із закупівлями, тому що не можна нічого купити. 

Тобто, зараз важливо, щоби стабілізувалася лінія протистояння на якомусь рівні, як це було в 2014 році. І тоді буде чітко зрозуміло, що треба і кому".

Деталі: Волонтери зараз працюють цілодобово в режимі накопичення ресурсів.

У фонді "Повернись живим" пояснили, що здійснити закупівлі з-за кордону майже неможливо, бо в повітряному просторі України заборонені польоти цивільної авіації, а також заблоковані морські шляхи.

Насамперед, волонтери готують кошти для придбання безпілотників, коптерів, приладів для снайперів та технічні засоби.

Чмут звернувся до українців та попросив не панікувати та не вестися на фейки, які поширює пропаганда російських окупантів через різні канали. Зокрема, російські окупанти поширюють фейкові історії про нібито "деморалізацію" Збройних Сил та про "відступ" українських військових.

Що було раніше: Перед цим, фонд "Повернись живим" повідомив, що за добу 22 лютого українці віддали на допомогу армії благодійних внесків на суму 20,5 мільйонів гривень. Це рекордний обсяг допомоги, що сукупно перевищив кількість грошової допомоги від громадян за 2021 рік.

Теми: РосіявійнаволонтериЗбройні сили
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