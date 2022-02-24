Вклады украинцев на нужды армии бьют рекорды – Повернись живим

Глава благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут говорит, что денежные взносы украинцев на счета для помощи Вооруженным силам бьют рекорды.

Источник: Чмут в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Чмута: "За вчера 23 февраля мы собрали 40 миллионов гривен. Украинцы консолидировались!"

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Есть проблемы с наличными, есть проблемы с закупками, потому что нельзя ничего купить.

То есть сейчас важно, чтобы стабилизировалась линия противостояния на каком-то уровне, как это было в 2014 году. И тогда будет ясно понятно, что надо и кому".

Детали: Волонтеры сейчас работают круглосуточно в режиме накопления ресурсов.

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В фонде "Вернись живым" объяснили, что совершить закупки из-за границы почти невозможно, так как в воздушном пространстве Украины запрещены полеты гражданской авиации, а также заблокированы морские пути.

В первую очередь, волонтеры готовят средства для приобретения беспилотников, квадрокоптеров, приборов для снайперов и технических средств.

Чмут обратился к украинцам и попросил не паниковать и не вестись на фейки, распространяемые пропагандой российских оккупантов через разные каналы. В частности, российские оккупанты распространяют фейковые истории о якобы "деморализации" Вооруженных Сил и об "отступлении" украинских военных.

Что было раньше: Перед этим фонд "Вернись живым" сообщил, что за сутки 22 февраля украинцы отдали на помощь армии благотворительные взносы на сумму 20,5 миллионов гривен. Это рекордный объем пособия, совокупно превысивший количество денежной помощи от граждан за 2021 год.