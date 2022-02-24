В Сумах сообщают о российских танках в центре города

Сумчане сообщают о танках РФ в центре города – сейчас они стоят возле ОГА, другие улицы не возвращают.

Источник: автор "Украинской правды", политолог из Сум Виктор Бобиренко в Facebook, местные жители в комментарии УП, "Суспільне"

Прямая речь Бобиренко: "В Сумах русские входят в город. Тероборона ведет бой. Наши завалили точно какую-нибудь байду, похожую на зенитку, но я точно не скажу.

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Идут по центральным улицам, на боковые не влезают.

В близлежащих к Сумам селах грабят магазины, но мирных не трогают. По ходу орки вышли на оперативное пространство.

Лично я думал, что они пойдут через Харьков на Донбасс, валят профессиональную армию.

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У Сум есть труба и это должно нас беречь. Сейчас русская армия фактически топчется по трубе, по которой Россия дает газ в Европу.

Вне законов военной логики".

Детали: Местные жители сообщают, что на руках у кафиров красные повязки.

Также люди сообщают, что танки стоят у здания облгосадминистрации.

В Сумах было сражение на улице Кондратьева – там расположены войска и кадетское училище. В результате – 6 раненых, из них трое – в тяжелом состоянии, 3 погибших.