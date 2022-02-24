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20 вертольотів Росії висадили десант під Києвом – ведеться бій

Ірина БалачукЧетвер, 24 лютого 2022, 18:09

20 вертольотів КА-52 та Мі-8 Російської Федерації висадили десант на аеродромі Гостомель, ведеться бій. Противник продовжує агресивні дії по всій лінії спільного кордону.

Джерело: оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 17:00

Пряма мова: "З аеродромів Республіки Білорусь противник виконує демонстраційні дії вздовж північної ділянки державного кордону.

20 вертольотів КА-52 та Мі-8 Російської Федерації висадили десант на аеродромі Гостомель. Ведеться бій". 

 

Теми: Збройні силивійнаКиївська область
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