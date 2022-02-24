20 вертолетов России высадили десант под Киевом – ведется бой
Четверг, 24 февраля 2022, 18:09
20 вертолетов КА-52 и Ми-8 Российской Федерации высадили десант на аэродроме Гостомель, ведется бой. Противник продолжает агрессивные действия по всей линии общей границы.
Источник: оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 17:00
Прямая речь: "С аэродромов Республики Беларусь противник выполняет демонстрационные действия вдоль северного участка государственной границы.
20 вертолетов КА-52 и Ми-8 Российской Федерации высадили десант на аэродроме Гостомель. Ведется бой".