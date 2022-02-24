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США вважають, що Росія планує скинути і замінити керівництво України

"Європейська правда"Четвер, 24 лютого 2022, 18:21

Сполучені Штати вважають, що вторгнення Росії в Україну спрямоване на те, щоб "обезголовити" український уряд і встановити власне управління.

Про це заявив у четвер високопоставлений представник міністерства оборони США, повідомляє агентство Reuters.

За словами чиновника, саме тому один із трьох основних напрямків російського наступу спрямований на Київ.

"За нашими оцінками, у них є всі наміри фактично обезголовити уряд та встановити свій власний метод управління, що б пояснило ці ранні кроки", - сказав чиновник на умовах анонімності.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден у четвер зробить заяву, під час якої оголосить про нові санкції проти російської держави.

Також Байден оголосить, що США нададуть Україні додаткову зброю для самозахисту.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

Теми: РосіяУкраїнаСШАвійна
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