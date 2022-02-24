США вважають, що Росія планує скинути і замінити керівництво України

Сполучені Штати вважають, що вторгнення Росії в Україну спрямоване на те, щоб "обезголовити" український уряд і встановити власне управління.

Про це заявив у четвер високопоставлений представник міністерства оборони США, повідомляє агентство Reuters.

За словами чиновника, саме тому один із трьох основних напрямків російського наступу спрямований на Київ.

"За нашими оцінками, у них є всі наміри фактично обезголовити уряд та встановити свій власний метод управління, що б пояснило ці ранні кроки", - сказав чиновник на умовах анонімності.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден у четвер зробить заяву, під час якої оголосить про нові санкції проти російської держави.

Також Байден оголосить, що США нададуть Україні додаткову зброю для самозахисту.

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