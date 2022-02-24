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США считают, что Россия планирует свергнуть и заменить руководство Украины

"Европейская правда"Четверг, 24 февраля 2022, 17:21

Соединенные Штаты считают, что вторжение России в Украину направлено на то, чтобы "обезглавить" украинское правительство и установить собственное управление.

Об этом заявил в четверг высокопоставленный представитель министерства обороны США, сообщает агентство Reuters.

По словам чиновника, именно поэтому одно из трех основных направлений российского наступления направлено на Киев.

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"По нашим оценкам, у них есть все намерения фактически обезглавить правительство и установить свой собственный метод управления, что объяснило бы эти ранние шаги", - сказал чиновник на условиях анонимности.

Как сообщалось, президент США Джо Байден в четверг сделает заявление, в ходе которого объявит о новых санкциях против российского государства.

Также Байден объявит, что США предоставят Украине дополнительное оружие для самозащиты.

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Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".

Темы: РосcияУкраинаСШАвойна
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