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Україна просить Захід запровадити "безпольотну зону" над Україною

Четвер, 24 лютого 2022, 18:33

Президент Володимир Зеленський вимагає запровадження "безпольотної зони" над територією України і розраховує на допомогу Заходу у цьому.

Це питання він обговорив, зокрема, із президентом Франції Еманюелем Макроном, повідомляє "Європейська правда".

Виходячи з тональності заяви, Зеленський розраховує на успішне схвалення цього рішення. "Пакет додаткових жорстких санкцій щодо РФ від ЄС уже на підході. Обговорив усі деталі з Емманюелем Макроном", - написав він у твіттері.

Зеленський окремо наголосив на двох елементах санкційного пакету, на які він розраховує.

"Вимагаємо відключення Росії від SWIFT, запровадження безпольотної зони над Україною та інших дієвих кроків для зупинки агресора", - написав президент

Як повідомлялося, Байден о 7 вечора оголосить про нові санкції та зброю для України. ЄС обіцяє запровадити жорсткі санкції протягом 24 годин.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Теми: міжнародна спільнота
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