Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна просить Захід запровадити "безпольотну зону" над Україною

Четвер, 24 лютого 2022, 17:33

Президент Володимир Зеленський вимагає запровадження "безпольотної зони" над територією України і розраховує на допомогу Заходу у цьому.

Це питання він обговорив, зокрема, із президентом Франції Еманюелем Макроном, повідомляє "Європейська правда".

Виходячи з тональності заяви, Зеленський розраховує на успішне схвалення цього рішення. "Пакет додаткових жорстких санкцій щодо РФ від ЄС уже на підході. Обговорив усі деталі з Емманюелем Макроном", - написав він у твіттері.

Реклама:

Зеленський окремо наголосив на двох елементах санкційного пакету, на які він розраховує.

"Вимагаємо відключення Росії від SWIFT, запровадження безпольотної зони над Україною та інших дієвих кроків для зупинки агресора", - написав президент

Як повідомлялося, Байден о 7 вечора оголосить про нові санкції та зброю для України. ЄС обіцяє запровадити жорсткі санкції протягом 24 годин.

ВІДЕО ДНЯ

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Теми: міжнародна спільнота
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
міжнародна спільнота
War Speeches. Тиждень неспокою та дипломатичних невдач для Росії
Політичне значення трибуналу для агресора. Навіщо він потрібен зараз? 
2008-й був репетицією. Тоді я був у становищі Зеленського
Останні новини
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
Усі новини...
Реклама: