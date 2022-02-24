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Кулеба: кров українців на руках тих, хто пом’якшує санкції

"Європейська правда"Четвер, 24 лютого 2022, 18:43
Дмитро Кулеба, фото Радіо Свобода

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вимагає відключити Росію від системи платежів SWIFT.

Про це він написав у короткому зверненні до західних партнерів, пише "Європейська правда".

Міністр попередив, що його вимоги є жорсткими і не підпадають під правила дипломатії

"Я не буду дипломатичним у цьому питання темі. Всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від SWIFT, мають розуміти, що кров невинних українських чоловіків, жінок і дітей буде і на їхніх руках", - заявив дипломат.

"Відключіть Росію від SWIFT!" - завершив він своє звернення.

Як повідомлялося, Байден о 7 вечора оголосить про нові санкції та зброю для України. ЄС обіцяє запровадити жорсткі санкції протягом 24 годин.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН"

Теми: Кулеба ДмитроРосіясанкції
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