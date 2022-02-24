Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кулеба: кровь украинцев на руках смягчающих санкции

"Европейская правда"Четверг, 24 февраля 2022, 18:43
Дмитрий Кулеба, фото Радио Свобода

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба требует отключить Россию от системы платежей SWIFT.

Об этом он написал в кратком обращении к западным партнерам, пишет "Европейская правда".

Министр предупредил, что его требования жесткие и не подпадают под правила дипломатии.

"Я не буду дипломатичен в этом вопросе. Все, кто сейчас сомневается, нужно ли отключать Россию от SWIFT, должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках", - заявил дипломат.

"Отключите Россию от SWIFT!" – завершил он свое обращение.

Как сообщалось, Байден в 7 вечера объявит о новых санкциях и оружии для Украины. ЕС обещает ввести жесткие санкции в течение 24 часов.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".

Темы: Кулеба ДмитрийРосcиясанкции
powered by lun.ua
Главное сегодня

У Путина не захотели отвечать на вопрос об угрозе войны между РФ и НАТО

Украина перехватила военную инициативу – Данилов

Украину нужно немедленно присоединить к ЕС по спецпроцедуре – Зеленский

Украинская делегация прибыла на границу для переговоров с РФ: в составе – Резников и Подоляк

відеоХодорковский показал роскошную яхту Путина, которую тот спасает от санкций

Российский рубль обвалился до исторического минимума

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Украина просит государства-партнеры разорвать дипотношения с Россией
Это не вторжение на восток, а полномасштабное нападение – Кулеба
Путин начал полномасштабную войну против Украины – Кулеба
Последние новости
12:49
Какие таможни временно не работают: список
12:46
Военным РФ, которые сложат оружие, обеспечат безопасность и вернут домой – Нацгвардия
12:46
На спецсчет для армии перевели уже более миллиарда гривень – НБУ
12:37
Антипутинская коалиция готовит четвертый пакет санкций против России
12:35
Синхронизация с ENTSO-e: Министры энергетики ЕС собирают внеочередное заседание
12:35
У Путина не захотели отвечать на вопрос об угрозе войны между РФ и НАТО
12:31
В Киеве, Одессе и Николаеве требуются доноры крови
12:28
Из-за нападения РФ 16 детей погибли, 45 ранены – Минздрав
12:23
Горжусь народом этой страны: Дуглас, Гарфилд и Lady Gaga поддержали Украину
12:16
видео"Бандеровцы" лучше относятся, чем свои: СБУ обнародовала показания пленных оккупантов
Все новости...