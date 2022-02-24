Кулеба: кровь украинцев на руках смягчающих санкции

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба требует отключить Россию от системы платежей SWIFT.

Об этом он написал в кратком обращении к западным партнерам, пишет "Европейская правда".

Министр предупредил, что его требования жесткие и не подпадают под правила дипломатии.

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"Я не буду дипломатичен в этом вопросе. Все, кто сейчас сомневается, нужно ли отключать Россию от SWIFT, должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках", - заявил дипломат.

"Отключите Россию от SWIFT!" – завершил он свое обращение.

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