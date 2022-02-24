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Кулеба: кровь украинцев на руках смягчающих санкции

"Европейская правда"Четверг, 24 февраля 2022, 17:43
Кулеба: кровь украинцев на руках смягчающих санкции
Дмитрий Кулеба, фото Радио Свобода

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба требует отключить Россию от системы платежей SWIFT.

Об этом он написал в кратком обращении к западным партнерам, пишет "Европейская правда".

Министр предупредил, что его требования жесткие и не подпадают под правила дипломатии.

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"Я не буду дипломатичен в этом вопросе. Все, кто сейчас сомневается, нужно ли отключать Россию от SWIFT, должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках", - заявил дипломат.

"Отключите Россию от SWIFT!" – завершил он свое обращение.

Как сообщалось, Байден в 7 вечера объявит о новых санкциях и оружии для Украины. ЕС обещает ввести жесткие санкции в течение 24 часов.

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Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".

Темы: Кулеба ДмитрийРосcиясанкции
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