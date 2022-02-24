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Британія вводить нові санкції проти Росії та Білорусі

"Європейська правда"Четвер, 24 лютого 2022, 19:21

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про запровадження нових економічних санкцій проти Росії.

Про це він заявив у парламенті пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

"Ці повноваження дозволять нам повністю виключити російські банки із фінансової системи Великобританії… позбавивши їх доступу до фунтів стерлінгів та здійснення платежів через Велику Британію. Оскільки близько половини торгівлі Росії в даний час здійснюється в доларах США та фунтах стерлінгів, я радий повідомити Палаті представників, що Сполучені Штати вживають аналогічних заходів", - сказав Джонсон.

Джонсон сказав, що сума грошей, яку громадяни Росії зможуть покласти на свої банківські рахунки у Великій Британії, буде обмежена.

За його словами, авіакомпанії "Аерофлот" заборонять польоти до Великобританії, а щодо техніки, що продається в Росію, буде запроваджено "жорсткий експортний контроль".

Аналогічні заходи буде введено і щодо Білорусі, заявив прем'єр. "Олігархам у Лондоні ніде буде сховатися", - додає він.

Уряд Великобританії має намір заморозити активи всіх великих російських банків із негайним заморожуванням активів ВТБ, активи якого становлять 154 млрд фунтів стерлінгів.

Планується ухвалити закон, який забороняє всім російським компаніям залучати фінансування на ринках Великобританії.

Ввести санкції щодо фізичних та юридичних осіб та їх дочірніх компаній, до складу яких входить Ростех – найбільша оборонна компанія Росії.

Весь комплекс санкцій буде поширений і Білорусь.

Раніше стало відомо, що санкції ЄС вдарять по стратегічних галузях російської економіки, заблокують доступ до технологій та ринків, які для Росії є ключовими.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

Теми: РосіясанкціїВелика Британія
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