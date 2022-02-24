Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Британия вводит санкции против России и Белоруси

"Европейская правда"Четверг, 24 февраля 2022, 19:21

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении новых экономических санкций против России.

Об этом он заявил в парламент пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Эти полномочия позволят нам полностью исключить российские банки из финансовой системы Великобритании… лишив их доступа к фунтам стерлингов и осуществления платежей через Великобританию. Поскольку около половины торговли России в настоящее время осуществляется в долларах США и фунтах стерлингов, я рад сообщить Палате представителей, что Соединенные Штаты принимают аналогичные меры", - сказал Джонсон

Джонсон сказал, что сумма денег, которую граждане России смогут положить на свои банковские счета в Великобритании, будет ограничена.

По его словам, авиакомпании "Аэрофлот" запретят полеты в Великобританию, а в отношении техники, продаваемой в Россию, будет введен "жесткий экспортный контроль".

Аналогичные меры будут введены и в отношении Беларуси, заявил премьер. "Олигархам в Лондоне негде будет спрятаться", — добавляет он.

Правительство Великобритании намерено заморозить активы всех крупных российских банков с немедленным замораживанием активов ВТБ, активы которого составляют 154 млрд фунтов стерлингов.

Планируется принять закон, запрещающий всем российским компаниям привлекать финансирование на рынках Великобритании.

Ввести санкции в отношении физических и юридических лиц и их дочерних компаний, в состав которых входит Ростех – крупнейшая оборонная компания России.

Весь комплекс санкций будет распространен и на Беларусь.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".

Темы: РосcиясанкцииВеликобритания
powered by lun.ua
Главное сегодня

Производитель боевых ракет "Луч" отдал ВСУ всю экспортную продукцию

Зеленский - Джонсону: Следующие 24 часа будут решающими для Украины

Аэрофлот отменяет все рейсы в Европу

Данилко: Путину для полного сходства с Гитлером осталось застрелиться в бункере  

Сборная России по футболу будет играть без гимна и флага

Кличко призывает киевлян провести ночь в укрытиях

Все новости...
Росcия
Аэропорт в Гостомеле захватили российские оккупанты
В направлении Киева летят восемнадцать российских Ил-76 – Bellingcat
Кулеба: кровь украинцев на руках смягчающих санкции
Последние новости
04:48
Австралия ввела персональные санкции против Путина и Ко
04:46
видеоВ жилой дом в центре Чернигова попала ракета
04:21
В Киеве и Харькове снова раздаются взрывы - Госспецсвязи
04:10
Производитель боевых ракет "Луч" отдал ВСУ всю экспортную продукцию
03:54
Кипр закрыл небо для российских самолетов
03:33
Мы хотим, чтобы Украина была в ЕС – фон дер Ляен
03:28
Зеленский - Джонсону: Следующие 24 часа будут решающими для Украины
03:11
Россия считает, что у нее еще есть "друзья" после вторжения в Украину
03:09
Арахамия о переговорах: Пойдут или в нужном нам направлении, или как русский корабль
02:41
Оккупанты сожгли музей в Иванкове, сгорели работы Марии Приймаченко
Все новости...