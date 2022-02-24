У Києві ситуація контрольована, Нацгвардія закликає не панікувати

Ситуація у Києві залишається повністю контрольованою.

Джерело: повідомлення Нацгвардії.

Дослівно: "Поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України посилено несуть службу для забезпечення публічної безпеки та порядку.

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Також правоохоронці проводять із людьми роз’яснювальну роботу щодо заходів особистої безпеки та поведінки у екстремальних ситуаціях".

Деталі: У Нацгвардії закликають не панікувати і всіляко сприяти правоохоронцям у виконанні їх службових обов’язків.