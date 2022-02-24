У Києві ситуація контрольована, Нацгвардія закликає не панікувати
Четвер, 24 лютого 2022, 19:31
Ситуація у Києві залишається повністю контрольованою.
Джерело: повідомлення Нацгвардії.
Дослівно: "Поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України посилено несуть службу для забезпечення публічної безпеки та порядку.
Також правоохоронці проводять із людьми роз’яснювальну роботу щодо заходів особистої безпеки та поведінки у екстремальних ситуаціях".
Деталі: У Нацгвардії закликають не панікувати і всіляко сприяти правоохоронцям у виконанні їх службових обов’язків.