У Києві ситуація контрольована, Нацгвардія закликає не панікувати
Четверг, 24 февраля 2022, 19:31
Ситуация в Киеве остается полностью контролируемой.
Источник: сообщение Нацгвардии
Дословно: Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины усиленно несут службу для обеспечения публичной безопасности и порядка.
Также правоохранители проводят с людьми разъяснительную работу по мерам личной безопасности и поведению в экстремальных ситуациях".
Детали: В нацгвардии призывают не паниковать и всячески содействовать правоохранителям в исполнении их служебных обязанностей.