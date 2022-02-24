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У Києві ситуація контрольована, Нацгвардія закликає не панікувати

Четверг, 24 февраля 2022, 19:31

Ситуация в Киеве остается полностью контролируемой.

Источник: сообщение Нацгвардии

Дословно: Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины усиленно несут службу для обеспечения публичной безопасности и порядка.

Также правоохранители проводят с людьми разъяснительную работу по мерам личной безопасности и поведению в экстремальных ситуациях".

Детали: В нацгвардии призывают не паниковать и всячески содействовать правоохранителям в исполнении их служебных обязанностей.

Темы: Киеввойна
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