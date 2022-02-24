У Києві ситуація контрольована, Нацгвардія закликає не панікувати

Ситуация в Киеве остается полностью контролируемой.

Источник: сообщение Нацгвардии.

Дословно: Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины усиленно несут службу для обеспечения общественной безопасности и порядка.

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Также правоохранители проводят с людьми разъяснительную работу о мерах личной безопасности и поведению в экстремальных ситуациях".

Детали: В нацгвардии призывают не паниковать и всячески содействовать правоохранителям в исполнении их служебных обязанностей.