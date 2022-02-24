Канада введе санкції проти банків РФ, міністрів і російської еліти

Прем'єр-міністр Канали Джастін Трюдо оголосив, що його держава вводить жорсткі санкції проти Росії у відповідь на вторгнення в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на National Post.

Нові санкції будуть спрямовані проти 58 осіб та організацій, пов'язаних з Росією, включаючи членів російської еліти та їхем сім'ї, приватну військову компанію "Вагнера" та великі російські банки.

Санкції торкнуться і членів Ради безпеки Росії, зокрема ключових міністрів уряду РФ, включаючи міністів оборони, фінансів і юстиції.

Канада також анулює існуючі експортні дозволи для Росії і не видаватиме нових.

Трюдо також сказав, що федеральний уряд приділятиме пріоритетну увагу імміграційним заявам для українців, які хочуть переїхати до Канади. Він додав, що уряд запускає спеціальну телефонну лінію для всіх, хто має термінові питання щодо еміграції з України.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про запровадження нових економічних санкцій проти Росії. За його словами, санкції дозволять повністю виключити російські банки із фінансової системи Британії.

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