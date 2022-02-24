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Канада введет санкици против банков РФ, министров и российской элиты

"Европейская правда"Четверг, 24 февраля 2022, 20:39

Премьер-министр Каналы Джастин Трюдо объявил, что его государство вводит жесткие санкции против России в ответ на вторжение в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на National Post.

Новые санкции будут направлены против 58 человек и организаций, связанных с Россией, включая членов российской элиты и их семьи, частную военную компанию "Вагнера" ​​и крупные российские банки.

Санкции коснутся и членов Совбеза России, в том числе ключевых министров правительства РФ, включая министров обороны, финансов и юстиции.

Канада также аннулирует существующие экспортные разрешения для России и не будет выдавать новые.

Трюдо также сказал, что федеральное правительство будет уделять приоритетное внимание иммиграционным заявлениям для украинцев, желающих переехать в Канаду.

Он добавил, что правительство запускает специальную телефонную линию для всех, кто имеет срочные вопросы по эмиграции из Украины.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении новых экономических санкций против России. По его словам, санкции позволят полностью исключить российские банки из финансовой системы Великобритании.

Темы: КанадасанкцииРосcия
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