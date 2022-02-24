Підрозділ тероборони на Сумщині відбив атаку РФ
Четвер, 24 лютого 2022, 20:19
На Сумщині підрозділ територіальної оборони наніс ураження бойовим підрозділам РФ, ворог відступив.
Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook
Дослівно: "У Сумській області підрозділ Тероборони наніс ураження бойовим підрозділам ворога зі стрілецької зброї. Противник відступив! Противник боїться!".
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Деталі: Маляр звернулася до громадян України, які готові знищувати ворога: "одна пляшка запалювальної суміші з балкону або стрільба зі стрілецької зброї по авто з особовим складом ворога – це непоправні втрати противника".