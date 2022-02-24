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Підрозділ тероборони на Сумщині відбив атаку РФ

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 лютого 2022, 20:19
Підрозділ тероборони на Сумщині відбив атаку РФ
ФОТО: ЕЛЬДАР САРАХМАН, УП

На Сумщині підрозділ територіальної оборони наніс ураження бойовим підрозділам РФ, ворог відступив.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook

Дослівно: "У Сумській області підрозділ Тероборони наніс ураження бойовим підрозділам ворога зі стрілецької зброї. Противник відступив! Противник боїться!".

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Деталі: Маляр звернулася до громадян України, які готові знищувати ворога: "одна пляшка запалювальної суміші з балкону або стрільба зі стрілецької зброї по авто з особовим складом ворога – це непоправні втрати противника".

Теми: війнаСумська область
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