Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Підрозділ тероборони на Сумщині відбив атаку РФ

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 лютого 2022, 21:19
ФОТО: ЕЛЬДАР САРАХМАН, УП

На Сумщині підрозділ територіальної оборони наніс ураження бойовим підрозділам РФ, ворог відступив.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook

Дослівно: "У Сумській області підрозділ Тероборони наніс ураження бойовим підрозділам ворога зі стрілецької зброї. Противник відступив! Противник боїться!".

Деталі: Маляр звернулася до громадян України, які готові знищувати ворога: "одна пляшка запалювальної суміші з балкону або стрільба зі стрілецької зброї по авто з особовим складом ворога – це непоправні втрати противника".

Теми: війнаСумська область
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ВІДЕОБайрактар знищив окупантський ЗРК "Бук" під Житомиром

ЄС повністю закриває авіапростір для Росії

відеоВійська РФ знищили "Мрію": Укроборонпром обіцяє відновити за кошт окупанта

Епіфаній просить Кирила забрати тіла російських солдатів

Українська та російська сторони зустрінуться в районі річки Прип'ять

Медведчук втік

Усі новини...
Терехов закликає харків’ян спуститись на ніч у безпечні метро і сховища
Україна б'ється за позиції в Гостомелі: там триває бій
Бачиш знак - дзвони СБУ і знищ: правоохоронці закликають до пильності щодо дій ворога
Байден: Росію не від’єднують від SWIFT через позицію Європи
Останні новини
21:30
фото, відеоУсик назвав український народ наймогутнішим, Ломаченко вступив у тероборону
21:25
Макдональдз роздає їжу, KFC відкрила кухні для потреб війни
21:21
На Херсонщині домовилися про евакуацію частини людей з окупованої території
21:13
Netflix, Amazon: у соцмережах закликають закрити Росії доступ до відомих платформ
21:12
Україна готує позов до ООН для компенсації шкоди довкіллю внаслідок пожежі на нафтобазі
21:09
У Гостомельському притулку внаслідок обстрілів загинули тварини
21:05
Українська волонтерська служба робить свої чати закритими й закликає до цього інших
20:57
фото, відеоУ Бердянськ зайшли окупаційні війська
20:55
ВІДЕОБайрактар знищив окупантський ЗРК "Бук" під Житомиром
20:53
На станції Чоп створили хаб для українців, які прямують в ЄС
Усі новини...