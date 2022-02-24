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Подразделение теробороны в Сумской области отразило атаку РФ

Катерина ТищенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 21:19
ФОТО: ЭЛЬДАР САРАХМАН, УП

В Сумской области подразделение территориальной обороны нанесло поражение боевым подразделениям РФ, враг отступил.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook

Дословно: "В Сумской области подразделение теробороны нанесло поражение боевым подразделениям врага из стрелкового оружия. Противник отступил! Противник боится!".

Детали: Маляр обратилась к гражданам Украины, которые готовы уничтожать врага: "одна бутылка зажигательной смеси с балкона или стрельба из стрелкового оружия по автомобилю с личным составом врага – это невосполнимые потери противника".

Темы: войнаСумская область


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