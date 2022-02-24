Подразделение теробороны в Сумской области отразило атаку РФ
Четверг, 24 февраля 2022, 21:19
В Сумской области подразделение территориальной обороны нанесло поражение боевым подразделениям РФ, враг отступил.
Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook
Дословно: "В Сумской области подразделение теробороны нанесло поражение боевым подразделениям врага из стрелкового оружия. Противник отступил! Противник боится!".
Детали: Маляр обратилась к гражданам Украины, которые готовы уничтожать врага: "одна бутылка зажигательной смеси с балкона или стрельба из стрелкового оружия по автомобилю с личным составом врага – это невосполнимые потери противника".