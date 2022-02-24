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Внаслідок нападу Росії загинули 57 українців, ще 169 поранено - МОЗ

Валентина РоманенкоЧетвер, 24 лютого 2022, 21:29
скриншот телеканалу "Рада"

Внаслідок російського військового вторгнення 24 лютого вже загинули 57 українців, ще 169 дістали поранення.

Джерело: міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, якого цитує МОЗ

Деталі: За оперативними даними, в результаті російського нападу загинуло 57 українців. Ще 169 – поранено.

Ляшко пояснив, що закладам охорони здоров’я знову доводиться перепрофільовуватися.

У четвер разом із уведенням воєнного стану МОЗ запропонував тим, кого можна лікувати амбулаторно, залишити заклади охорони здоров’я, щоби бути готовими приймати українців, яким потрібно буде надавати медичну допомогу на всій території України.

За словами Ляшка, медичні працівники працюють постійно, чергують усі медики, не лише  хірургічного профілю, травматологи, реаніматологи.

Усі на своїх робочих місцях: і комунальних лікарнях, і в закладах, що є у підпорядкуванні МОЗ, Національної академії медичних наук. Є сигнали про готовність від певних приватних клінік.

Пряма мова: "Ми працюємо з фармацевтичними заводами, з дистриб’юторами ліків – усі готові, всі стоять на захисті нашої держави".

Теми: війнаМОЗ
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