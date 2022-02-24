Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В результате нападения России погибли 57 украинцев, еще 169 ранены - Минздрав

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 20:29
В результате нападения России погибли 57 украинцев, еще 169 ранены - Минздрав
скриншот телеканала "Рада"

В результате российского военного вторжения 24 февраля уже погибли 57 украинцев, еще 169 получили ранения.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко, которого цитирует Минздрав

Детали: По оперативным данным, в результате российского нападения погибли 57 украинцев. Еще 169 ранены.

Реклама:

Ляшко объяснил, что учреждениям здравоохранения снова приходится перепрофилироваться.

В четверг вместе с введением военного положения Минздрав предложил тем, кого можно лечить амбулаторно, покинуть учреждения здравоохранения, чтобы они были готовы принимать украинцев, которым нужно будет оказывать медицинскую помощь на всей территории Украины.

По словам Ляшко, медицинские работники работают постоянно, дежурят все медики, не только хирургического профиля, травматологи, реаниматологи.

ВИДЕО ДНЯ

Все на своих рабочих местах: и коммунальных больницах, и в учреждениях, находящихся в ведении Минздрава, Национальной академии медицинских наук. Есть сигналы о готовности от некоторых частных клиник.

Прямая речь: "Мы работаем с фармацевтическими заводами, с дистрибьюторами лекарств – все готовы, все стоят на защите нашего государства".

Темы: войнаМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
война
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
На Житомирщине враг атаковал объект инфраструктуры
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: