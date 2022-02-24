Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В результате нападения России погибли 57 украинцев, еще 169 ранены - Минздрав

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 21:29
скриншот телеканала "Рада"

В результате российского военного вторжения 24 февраля уже погибли 57 украинцев, еще 169 получили ранения.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко, которого цитирует Минздрав

Детали: По оперативным данным, в результате российского нападения погибли 57 украинцев. Еще 169 ранены.

Ляшко объяснил, что учреждениям здравоохранения снова приходится перепрофилироваться.

В четверг вместе с введением военного положения Минздрав предложил тем, кого можно лечить амбулаторно, покинуть учреждения здравоохранения, чтобы они были готовы принимать украинцев, которым нужно будет оказывать медицинскую помощь на всей территории Украины.

По словам Ляшко, медицинские работники работают постоянно, дежурят все медики, не только хирургического профиля, травматологи, реаниматологи.

Все на своих рабочих местах: и коммунальных больницах, и в учреждениях, находящихся в ведении Минздрава, Национальной академии медицинских наук. Есть сигналы о готовности от некоторых частных клиник.

Прямая речь: "Мы работаем с фармацевтическими заводами, с дистрибьюторами лекарств – все готовы, все стоят на защите нашего государства".

Темы: войнаМинздрав


powered by lun.ua
Главное сегодня

обновленоКиев: Снаряд россиян попал в пункт захоронения радиоактивных отходов

Россия угрожает падением МСК из-за санкций США

БАНКИ РОССИИ ОТКЛЮЧАЮТ ОТ SWIFT

Бойко решил выгнать Киву из фракции ОПЗЖ

Байден: Есть два варианта наказать Россию – санкции или Третья мировая

Германия предоставит Украине 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger

Все новости...
война
Кремль готовит новую волну атак, в том числе десант – Резников
Киев: людям за несколько часов раздали 10 тысяч автоматов для сопротивления РФ
Украина сражается за позиции в Гостомеле: там идет бой
Последние новости
04:43
Нефтебазу Василькова не гасят, потому что идет бой за аэропорт
04:41
Вблизи Гостомеля разгромили спецподразделение чеченцев – СМИ
04:21
Кибервойна продолжается: лег правительственный сайт Чечни
03:47
РФ лжет об оружии, которое использует в Украине – правозащитники
03:41
обновленоКиев: Снаряд россиян попал в пункт захоронения радиоактивных отходов
03:30
Россия угрожает падением МСК из-за санкций США
03:20
Автомобили, которые выезжают из Украины, могут не пропустить: в чем причина
03:19
видеоНа горячую линию для родственников российских военных начали поступать сотни звонков
03:02
Бои в Украине идут там, где и начинались – Офис президента
02:56
Возле Василькова пылает нефтебаза — куда будет дуть ветер, как уберечь себя
Все новости...