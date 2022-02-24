В результате нападения России погибли 57 украинцев, еще 169 ранены - Минздрав

В результате российского военного вторжения 24 февраля уже погибли 57 украинцев, еще 169 получили ранения.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко, которого цитирует Минздрав

Детали: По оперативным данным, в результате российского нападения погибли 57 украинцев. Еще 169 ранены.

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Ляшко объяснил, что учреждениям здравоохранения снова приходится перепрофилироваться.

В четверг вместе с введением военного положения Минздрав предложил тем, кого можно лечить амбулаторно, покинуть учреждения здравоохранения, чтобы они были готовы принимать украинцев, которым нужно будет оказывать медицинскую помощь на всей территории Украины.

По словам Ляшко, медицинские работники работают постоянно, дежурят все медики, не только хирургического профиля, травматологи, реаниматологи.

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Все на своих рабочих местах: и коммунальных больницах, и в учреждениях, находящихся в ведении Минздрава, Национальной академии медицинских наук. Есть сигналы о готовности от некоторых частных клиник.

Прямая речь: "Мы работаем с фармацевтическими заводами, с дистрибьюторами лекарств – все готовы, все стоят на защите нашего государства".